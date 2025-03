Die Union und die SPD haben sich auf milliardenschwere Investitionen in Verteidigung und Infrastruktur geeinigt. Eine Mehrheit der Deutsche will das laut einer Umfrage mittragen.

Das in den Sondierungen von Union und SPD vereinbarte milliardenschwere Finanzprogramm für Verteidigung und Infrastruktur wird von einer Mehrheit der Deutschen befürwortet. Sechs von zehn Wahlberechtigten (59 Prozent) halten es im ARD-"Deutschlandtrend" vom Donnerstag für richtig, wenn die Regierung künftig deutlich mehr Schulden für Verteidigung und Infrastruktur aufnimmt. Jeder Dritte (33 Prozent) findet das falsch.

Sorge um Sicherheit Europas

Mehrheitliche Zustimmung erhält die deutliche Schuldenaufnahme unter Anhängern von Grünen (82 Prozent), SPD (79 Prozent), Linke (76 Prozent) und CDU/CSU (68 Prozent). Von den im künftigen Bundestag in Fraktionsstärke vertretenen Parteien sind einzig die Anhänger der AfD mehrheitlich dagegen (62 Prozent), knapp jeder Dritte von ihnen (31 Prozent) ist dafür. Auch BSW-Anhänger lehnen eine deutliche Erhöhung der Schuldenaufnahme mehrheitlich (64 Prozent) ab, jeder Fünfte von ihnen (21 Prozent) ist dafür.

Fast drei Viertel der Deutschen (73 Prozent) machen sich zudem aktuell sehr große oder große Sorgen um die Sicherheit in Europa. Das sind zwei Prozentpunkte mehr als in einer Blitzumfrage am Tag nach dem Wahlsieg von US-Präsident Donald Trump Anfang November.