Die Außenpolitik dürfte in den nächsten Jahre eine herausgehobene Rolle einnehmen. Erfolge auf diesem Feld können die Stimmung in Deutschland beeinflussen, die sich momentan in Verdrossenheit und Pessimismus verliert. Die Stimmung aufzuhellen, ist ebenso schwierig wie nötig. Glück gehört dazu, dass man sich bekanntlich verdienen muss.

Es bleibt Hoffnung

Wirtschaftlich gesehen, ist offenbar nicht alles so schlecht, wie es scheint. Ja, die Konjunktur steckt in der Flaute, die Prognosen sind schlecht. Ja, die Arbeitslosigkeit ist nicht gering. Ja, die Autobranche leidet, aber zum Beispiel der Maschinenbau berichtet von steigenden Aufträgen und die Baubranche zieht dank fallender Zinsen an. "Womöglich geht es Merz jetzt so wie Angela Merkel, die ihr Amt 2005 ebenfalls zu einem Zeitpunkt angetreten hatte, zu dem eine Phase der Stagnation gerade in eine Wachstumsperiode überging", schreibt die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". Hoffen darf man ja.