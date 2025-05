Union und SPD stellen letzte Weichen für Regierungswechsel

Scholz wird mit Bach, Beatles und "Respect" verabschiedet

Mit der Überreichung der Ernennungsurkunde an Merz durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier endet nach 1245 Tagen die Kanzlerschaft von Olaf Scholz . Am Vorabend würdigt die Bundeswehr den SPD-Politiker vor dem Verteidigungsministerium mit einem großen Zapfenstreich.

Der "Spiegel" hatte bereits am Donnerstag berichtet, dass Scholz sich vom Stabsmusikkorps für die Zeremonie "In My Life" von den Beatles gewünscht hat. Die Pilzköpfe haben in seiner Heimatstadt Hamburg den Grundstein für ihre Karriere gelegt. Außerdem wird für den hauptsächlich in Brandenburgs Hauptstadt Potsdam lebenden Scholz ein Auszug aus dem "2. Brandenburgischen Konzert" von Johann Sebastian Bach gespielt.