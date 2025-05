Wahl in Rumänien Er will zurück zum Königreich

Der Wahlkampf in Rumänien war von Desinformationskampagnen, schmutzigen Tricks und Vorwürfen überschattet. Nun liegt in dem EU-Land erneut ein Rechtsextremist vorn.

Bei der Wiederholung der Präsidentenwahl in Rumänien hat der ultrarechte Kandidaten George Simion im ersten Wahlgang am Sonntag einen deutlichen Sieg errungen. Nach Auszählung von mehr als 95 Prozent der Stimmen lag der Vorsitzende der rechtsradikalen Partei AUR mit rund 40 Prozent klar in Führung. Der Kandidat der pro-europäischen Koalition, Crin Antonescu, lieferte sich mit dem unabhängigen Bukarester Bürgermeister Nicusor Dan, ein enges Rennen um den Einzug in die Stichwahl gegen Simion.

Die Stichwahl zwischen den beiden Präsidentschaftskandidaten mit den meisten Stimmen ist für den 18. Mai angesetzt. Antonescu kam den Teilergebnissen zufolge auf 21 Prozent. Der unabhängige Bukarester Bürgermeister Nicusor Dan lag mit 20 Prozent knapp dahinter. In dem Ergebnis sind die Stimmen von im Ausland lebenden Rumänen noch nicht berücksichtigt. Experten zufolge könnten diese für das Erreichen der Stichwahl entscheidend sein.

Der Nato- und EU-Mitgliedstaat Rumänien steckt seit Monaten in einer politischen Krise. Im November hatte der zuvor weitgehend unbekannte Rechtsradikale und pro-russische Călin Georgescu überraschend die erste Runde der Präsidentenwahl gewonnen. Das Verfassungsgericht erklärte den Urnengang jedoch wegen des Verdachts auf Wahleinmischung Russlands für ungültig, Georgescu wurde von der Wahl ausgeschlossen.

An seiner Stelle trat nun Simion als Kandidat des rechten Lagers an. "Wir haben heute gemeinsam Geschichte geschrieben", sagte Simion am Sonntagabend in einer in der AUR-Parteizentrale ausgestrahlten Videobotschaft.

Simion sieht Bedrohung nicht in Moskau

Der 38-jährige Simion lehnt Militärhilfen für das von Russland angegriffene Nachbarland Ukraine ab, auch fordert er die territoriale Wiederherstellung innerhalb der Grenzen Großrumäniens – das ehemalige Königreich (1881 bis 1947) umfasste vor dem Zweiten Weltkrieg auch Moldau und Teile Bulgariens und der Ukraine. Nach Einschätzung von Beobachtern dürfte Simion Rumänien isolieren, private Investitionen könnten zum Erliegen kommen und die Nato-Ostflanke destabilisieren.

Im Gegensatz zum als noch radikaler eingeschätzten Georgescu hatte Simion zwar hin und wieder auch Russland kritisiert, gleichzeitig wetterte er jedoch gegen Brüssel und war voll des Lobes für die US-Republikaner. Der selbsterklärte Fan von US-Präsident Donald Trump hatte wiederholt gesagt, der erste "Maga-Präsident" Rumäniens werden zu wollen und das Land immer an erster Stelle zu sehen. Er spielte damit auf Trumps Slogan "Make America Great Again" ("Macht Amerika wieder großartig") an. Auch wolle er mit weiteren Staaten ein "Maga-Bündnis" innerhalb der EU gründen.

Für die Nato, aber auch die EU dürfte ein Sieg des ultrarechten Politikers zum Problem werden. Es droht eine weitere Destabilisierung innerhalb der westlichen Bündnisse. Erst kurz vor dem ersten Wahlgang hatte Simion klargemacht, dass er nicht Russland als Bedrohung sieht. Das Problem sei vielmehr der liberale Westen.

"Russland hat nicht das Potenzial, eine nennenswerte Bedrohung für das größte Militärbündnis der Welt darzustellen", sagte Simion am Freitag in einem Interview mit Reuters. "Es gibt diejenigen, die gerne zwei geopolitische Blöcke schaffen würden, sogar gegensätzliche Blöcke, die EU und die USA". Es wird befürchtet, dass Rumänien im Fall eines Siegs des AUR-Politikers politisch enger an Moskau und an Diktator Wladimir Putin heranrücken könnte.

Mutmaßlicher Einfluss Russlands auf die Wahlen