LIVEMünchner Sicherheitskonferenz

Macron beklagt "Schwächung des Westens"

15.02.2020, 11:58 Uhr | t-online.de, jw

Auf der Münchener Sicherheitskonferenz versuchen namhafte Redner Lösungen für die Krisen auf der Welt zu finden. Am Samstag sprechen unter anderem Mike Pompeo, Mark Esper und Emmanuel Macron.

Die Münchner Sicherheitskonferenz geht am Samstag mit hochkarätigen Rednern weiter. US-Außenminister Mike Pompeo und US-Verteidigungsminister Mark Esper haben geredet. Nun spricht Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

Der 42 Jahre alte Franzose hatten in den vergangenen Wochen wiederholt sicherheitspolitisch für Wirbel gesorgt. Diesmal beklagte Macron "eine Schwächung des Westens". Macron sagte, die USA verfolgten seit einigen Jahren eine Politik, die "einen gewissen Rückzug und ein Überdenken ihrer Beziehung zu Europa" beinhalte.

Pompeo hat am Morgen die Kritik von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Rückzug der USA aus der internationalen Gemeinschaft zurückgewiesen. "Der Tod der transatlantischen Allianz ist extrem übertrieben", sagte Pompeo. Steinmeier hatte den USA in seiner Eröffnungsrede am Freitag vorgeworfen, "der Idee einer internationalen Gemeinschaft eine Absage" zu erteilen.

Neben Macron werden auch Bundesverteidigungsministern Annegret Kramp-Karrenbauer sowie der Präsident Afghanistans und der Ukraine erwartet.

