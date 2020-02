Newsblog zur Bürgerschaftswahl

Trotz Regenwetter – hohe Wahlbeteiligung in Hamburg

23.02.2020, 14:55 Uhr | dpa

Wahl in Hamburg: Am Vormittag haben mehr Wähler abgestimmt, als bei der letzten Wahl vor fünf Jahren. (Quelle: dpa)

Wahl in Hamburg: Höhere Wahlbeteiligung am Vormittag

Hamburg wählt eine neue Bürgerschaft, es ist die einzige Landtagswahl in diesem Jahr in Deutschland. Bis zum Mittag zeichnete sich eine höhere Wahlbeteiligung als 2015 ab. Alle Infos im Blog.

14.53 Uhr: Erneute Bestätigung für höhere Wahlbeteiligung

Die neuesten Zahlen legen eine gestiegene Wahlbeteiligung nahe: Die Beteiligung liegt jetzt um 14 Uhr bei 46,4 Prozent im Vergleich zur letzten Wahl 2015 bei 38,5 Prozent.

14.29 Uhr: "Wir wollen keine autofreie Stadt"

Monika und Manfred Brinkmann sagen t-online.de-Reporterin Agata Strausa: "Wir wollen auf jeden Fall keine autofreie Stadt!" Die Parteien in Hamburg ringen aktuell um einen Kompromiss bei der Verkehrswende. Dabei ist einer der zentralen Streitpunkte, ob Parkflächen von Autos künftig für öffentliche Nahverkehrsmittel genutzt werden sollen.

Ehepaar Brinkmann: "Wollen keine autofreie Stadt." (Quelle: t-online.de)



13.50 Uhr: Wahlaufruf in der U-Bahn

Hamburg: In den Bahnhöfen der Hochbahn wird zur Stimmabgabe aufgerufen. (Quelle: Agata Strausa/t-online.de)



Selbst die Hamburger Hochbahn ruft über die Anzeigetafeln in ihren Bahnhöfen zur Teilnahme an der Wahl auf, wie t-online.de-Reporterin Agata Strausa berichtet.

12.03 Uhr: Höhere Wahlbeteiligung zeichnet sich ab

Bei der Bürgerschaftswahl hat sich am Morgen eine höhere Wahlbeteiligung als bei der Wahl vor fünf Jahren abgezeichnet. Bis 11 Uhr gaben bereits 29,6 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie die Landeswahlleitung bekannt gab. Im Jahr 2015 hatte die Beteiligung zum gleichen Zeitpunkt bei 24,2 Prozent gelegen. Bei der Berechnung sind auch Briefwähler berücksichtigt.

10.45 Uhr: Tschentscher und Fegebank haben gewählt

Die Spitzenkandidaten von SPD und Grünen zur Bürgerschaftswahl in Hamburg haben am Sonntag ihre Stimmen abgegeben. Bürgermeister Peter Tschentscher von der SPD warf seinen Wahlschein am Vormittag im Bürgerhaus Barmbek in die Urne. Seine Grünen-Herausforderin, die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank, tat dies fast gleichzeitig in der Berufsschule Uferstraße in der Hansestadt. In den Umfragen lag die SPD zuletzt deutlich vor den Grünen.

8.05 Uhr: In Hamburg beginnt Bürgerschaftswahl

In Hamburg hat am Sonntag die Bürgerschaftswahl begonnen. Um 8 Uhr öffneten die 1.283 Wahllokale in der Hansestadt. Wahlberechtigt sind gut 1,3 Millionen Hamburger ab 16 Jahren. Mehr als 300.000 von ihnen beantragten Briefwahlunterlagen. Die Hamburger haben die Wahl zwischen 15 Parteien mit 348 Kandidaten auf der Landesliste. Weitere 564 Bewerber stehen auf den Wahlkreislisten.

Jeder Wähler kann zweimal fünf Stimmen vergeben und diese beliebig auf Parteien und Personen verteilen oder anhäufen. Das seit der Bürgerschaftswahl 2011 gültige System macht die Auszählung kompliziert. Der Landeswahlleiter wird am Sonntagabend lediglich die voraussichtliche Verteilung der 121 Sitze in der Bürgerschaft bekannt geben können. Das vorläufige amtliche Endergebnis wird erst für Montagabend erwartet.

Samstag, 22. Februar, 19.34 Uhr: Wie wirkt Thüringen in Hamburg nach?

Mit Interesse wird das Abschneiden der seit 2015 gemeinsam regierenden Sozialdemokraten und Grünen verfolgt. Die Zweite Bürgermeisterin und Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Fegebank will das Amt des Ersten Bürgermeisters von Peter Tschentscher (SPD) übernehmen. In Umfragen der vergangenen Wochen lag allerdings beständig die SPD vor den Grünen in Führung. Christdemokraten und FDP stehen seit der Regierungskrise in Thüringen stark unter Druck. Beiden Parteien könnte die dortige Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten mit Stimmen von CDU und AfD geschadet haben.

Insbesondere die FDP muss laut Umfragen um einen Wiedereinzug in die Bürgerschaft bangen. Sie liegt derzeit bei knapp fünf Prozent. Aber auch ein Einzug der AfD ist keinesfalls sicher.