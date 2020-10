LIVECorona-Gipfel in Berlin

Kanzlerin Merkel: "Wir sind in einer Phase der Pandemie, die ernst ist"

14.10.2020, 22:39 Uhr | dpa, AFP, joh, df, rtr

Seit dem frühen Nachmittag hat Kanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder über neue Corona-Regeln beraten. Nun geben sie ihre Ergebnisse bekannt.

Wegen der stark steigenden Corona-Infektionen sind die Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel in Berlin zusammengekommen. Die angespannte Lage nahm die Regierungschefin zum Anlass, die Länderchefs erstmals seit Juni wieder zum persönlichen Treffen ins Kanzleramt zu bitten.

22.45 Uhr: Müller zu den Beratungen: "Wir versuchen einen gemeinsamen Weg zu gehen. Das es auch unterschiedliche Problemgruppen geht, das ist ganz normal." Er sehe allerdings beim Beherbergungsverbot auch ein Umsetzungsproblem." Das sei für die Großstädte nicht so einfach.

22.38 Uhr: Merkel: "Was mich umtreibt ist, das die Tage zählen, wann welche Maßnahme gemacht wird. So muss man gucken, dass wir wieder die Hoheit erlangen, da, wo sie ein Stück weit verloren gegangen ist." Man dürfe nicht vergessen, es gehe auch um die Jugend, an die appelliert werde, sich umsichtig zu verhalten, um "morgen und Übermorgen gut leben zu können."

22.30 Uhr: Markus Söder, Bayerns Ministerpräsident: "Ist höchste Zeit, jetzt die Weichen richtig zu stellen." Man müsse noch einmal das Bewusstsein schärfen. "Ein zweiter Lockdown hätte erheblichste Schäden" zur Folge. "Die zweite Welle ist absolut da."

Mehr Maske, weniger Alkohol, weniger Feiern – das sei der Dreiklang, der jetzt wichtig sei. Es gehe dabei auch nicht um Loyalität gegenüber dem Staat, sondern sei eine Frage von Solidarität. "Ich kann nur an jeden appellieren. Viele halten sich auch schon daran, aber auch die, die noch skeptisch sind, müssen sich daran halten."

22.23 Uhr: Michael Müller, Berlins Bürgermeister: "Ist allen bewusst, dass wir in einer besorgniserregenden Situation sind." Es gebe keine kontrollierten und keine kontrollierbaren Verfahren. Die Einschränkungen seien wichtige Schritte. "Auch Regeln, bei kleineren Zusammenkünften, sind wichtig." Deshalb müsse wie zu Beginn der Pandemie deutlich gemacht werden, dass große Gruppen ein Problem seien. Auch Eigenverantwortung müsse man wahrnehmen. "Wir werden die Kontrollpflicht sehr ernst nehmen."

Wenn große wirtschaftliche und soziale Konsequenzen vermieden werden wollen, komme es auf genau jetzt, auf diese Wochen an. "Und ob sie in Eigenverantwortung mitgetragen werden."

Auch die wirtschaftliche Entwicklung hänge davon ab, dass man durch die Pandemie nicht zu schwer beeinträchtigt werde. "Was der Gesundheit dient, dient also auch dem wirtschaftlichen Ablauf."

Die Kanzlerin verwies darauf, dass bereits in diesem Jahr 250 Milliarden Euro neue Schulden aufgenommen werden mussten. "Und deshalb können wir uns auch ökonomisch eine zweite Welle, wie wir sie im Frühjahr hatten, mit solchen Folgen nicht leisten." Es müsse alles getan werden, um die Infektionszahlen im Griff zu behalten und die Kontakte nachzuvollziehen. "Und dazu müssen wir mit den Zahlen an einigen Stellen runterkommen", sagte Merkel.

22.20 Uhr: Merkel: Über vieles habe es großen Konsens zwischen den Ministerpräsidenten und ihr gegeben. "Das Infektionsgeschehen ist sehr dynamisch geworden." Es sei enorm wichtig, das alle Menschen weiter mitmachen, appelliert Merkel an die Bevölkerung. "Das Einhalten der Regeln ist das A und O. Wir können gegen das Virus ankämpfen." Können uns eine zweite Welle wie im Frühjahr nicht leisten, betont die Kanzlerin.

22.16 Uhr: Merkel: Man wolle nun eine bestimmte Zeit abwarten. "Wenn ich neue Maßnahmen einführe, muss ich gut zehn Tage warten, um zu sehen, ob sich die Entwicklungen verändert haben." Die Anzahl der Kontakte sei maßgeblich für das Infektionsgeschehen. "Wir sind in einer Phase der Pandemie, die ernst ist."

In der Frage des Beherbergungsverbots habe es lange Diskussionen gegeben, sagt Merkel. Im Verlauf der Herbstferien sollen die bestehenden Regeln stehen bleiben.

22.15 Uhr: Merkel: "Was wir tun, wird entscheidend sein, wie wir durch die Pandemie kommen." Die Kontakte im Inneren seien jetzt durch die andere Jahreszeit häufiger, deshalb stünden wir nun vor neuen Herausforderungen. Kontakte nachzuverfolgen gelinge, aber in einigen Fällen nicht mehr, wie es sein müsste.

22.15 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt.

Merkel hat die bisherigen Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz massiv kritisiert. "Die Ansagen von uns sind nicht hart genug, um das Unheil von uns abzuwenden", sagte die CDU-Politikerin nach übereinstimmenden Angaben von Teilnehmern am Mittwochabend während der Sitzung in Berlin. Mit den nun festgelegten Maßnahmen würden Bund und Länder "in zwei Wochen eben wieder hier" sitzen. "Es reicht einfach nicht, was wir hier machen." Die Grundstimmung sei, dass sich jedes Land ein kleines Schlupfloch suche. "Das ist das, was mich bekümmert. Und die Liste der Gesundheitsämter, die es nicht schafft, wird immer länger."

Bund und Länder haben bei ihren Corona-Beratungen im Kanzleramt keinen einheitlichen Kurs zu den Beherbergungsverboten für Urlauber aus innerdeutschen Risikogebieten gefunden. Bis zum 8. November soll diese umstrittene Maßnahme demnach auf ihre Wirksamkeit überprüft werden, wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Teilnehmerkreisen erfuhr.

Folgende Beschlüsse sind bislang durchgesickert:

MASKENPFLICHT: Bei steigenden Infektionszahlen und spätestens ab 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern soll eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum überall dort gelten, wo Menschen dichter oder länger zusammenkommen.

SPERRSTUNDE: Bund und Länder empfehlen, dass in diesen Regionen eine Sperrstunde für die Gastronomie eingeführt wird. Eine Uhrzeit wird nicht genannt.

VERANSTALTUNGEN: In den betroffenen Regionen soll die Zahl der Teilnehmer bei Veranstaltungen weiter begrenzt werden. Auch hier wird keine Zahl genannt.

PRIVATE FEIERN: Alle Bürger sollen genau abwägen, ob eine private Feier notwendig und vertretbar ist. In Regionen mit 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern gelten Teilnehmergrenzen: 25 Menschen im öffentlichen und 15 im privaten Raum. Einige Bundesländer wollen die Beschränkungen für den privaten Raum allerdings nur als Empfehlung formulieren. Sachsen will seine Regeln nicht ändern.

HOTSPOTS: In Regionen mit 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern greifen noch schärfere Regeln. Dazu gehört neben einer Maskenpflicht, dass sich im öffentlichen Raum nur noch 10 Personen treffen dürfen. Die Gastronomie soll ab 23.00 Uhr schließen und keinen Alkohol mehr ausgeben dürfen. Bei Feiern dürfen in der Öffentlichkeit 10 Menschen zusammenkommen, im privaten Raum maximal 10 Leute aus höchstens zwei Haushalten. Veranstaltungen werden auf 100 Teilnehmer beschränkt.

ULTIMATUM: Kommt der Anstieg der Infektionszahlen mit den genannten Maßnahmen nicht innerhalb von zehn Tagen zum Stillstand, sollen Kontakte strikt reduziert werden: Im öffentlichen Raum dürfen sich dann nur noch fünf Menschen oder Angehörige zweier Haushalte treffen.

INLANDSREISEN: Bund und Länder fordern alle Bürger auf, nicht erforderliche innerdeutsche Reisen in und aus Gebieten mit hohen Infektionszahlen zu vermeiden. Die derzeit geltenden Einschränkungen für Übernachtungen in Hotels und Pensionen in einigen Bundesländern sollen am 8. November neu bewertet werden.

WIRTSCHAFT: Unternehmen, die erhebliche Einschränkungen ihres Geschäftsbetriebes hinnehmen müssen, sollen zusätzliche Hilfen bekommen.

SCHNELLTESTS: Der Bund übernimmt die Kosten für regelmäßige Schnelltests von Patienten, Besuchern und Personal in Krankenhäusern, sowie Bewohnern, Besuchern und Beschäftigten in Pflege-, Senioren- und Behinderteneinrichtungen.

AUSLANDSREISEN: Ab dem 8. November sollen neue Regeln für Einreisen aus ausländischen Risikogebieten gelten: Reisende ohne triftigen Reisegrund müssen dann zehn Tage lang Quarantäne, können sich ab dem 5. Tag aber frei testen. Für notwendige Reisen und Pendler soll es Ausnahmen geben.