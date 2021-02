Vor dem Corona-Gipfel

Einigkeit beim Lockdown, Streit um Lockerungen

09.02.2021, 22:24 Uhr | dpa, AFP, rtr, sje

Michael Müller, Angela Merkel, Markus Söder: Auch am Mittwochabend werden sie wieder die Ergebnisse des Corona-Gipfels verkünden (Archivbild). (Quelle: Metodi Popow/imago images)

Den Lockdown verlängern, gleichzeitig Perspektiven für Lockerungen beschließen – das wird die Herausforderung für Bund und Länder beim Corona-Gipfel am Mittwoch. Auch beim Thema Schulen bahnt sich Streit an.

Unter hohem Erwartungsdruck wegen vielerorts sinkender Infektionszahlen ringen Bund und Länder um mögliche erste Lockerungen der Corona-Beschränkungen. Vor Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten an diesem Mittwoch zeichnete sich eine weitere Verlängerung des vorerst bis 14. Februar vereinbarten Lockdowns ab. Doch unter den Ländern gibt es jetzt konkrete Pläne, Kitas und Schulen bereits ab kommender Woche schrittweise wieder zu öffnen. Gesundheitsexperten warnen dagegen vor schlummernden Risiken neuer Virus-Mutationen.

Lockdown-Verlängerung wahrscheinlich

Merkel sprach sich am Dienstagnachmittag für eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 1. März aus. Die Zeit, in der die britische Virus-Variante noch nicht die Oberhand gewonnen habe, sei entscheidend, um mit aller Kraft die Infektionszahlen herunter zu bekommen, sagte sie nach in einer Online-Sitzung der Unionsfraktion.

In der Beschlussvorlage des Kanzleramts, die t-online vorliegt (Stand: Dienstag, 10.15 Uhr), ist das genaue Datum jedoch noch offen: "Die Länder werden ihre Landesverordnungen entsprechend anpassen und bis zum XXX März verlängern", heißt es dort. Die Kontaktbeschränkungen sollen "in den nächsten Wochen grundsätzlich beibehalten werden".

Auch mehrere Länderchefs sprachen sich für weitere Beschränkungen aus. "Wir kommen nicht umhin, den Lockdown noch einmal zu verlängern", sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) der "Wirtschaftswoche". Saar-Regierungschef Tobias Hans (CDU) sagte der "Rheinischen Post": "Momentan sind die Zahlen für große Lockerungen nach wie vor zu hoch." Auch Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) warb im Redaktionsnetzwerk Deutschland dafür, den Lockdown "unbedingt" zu verlängern.

Länder dringen auf Lockerungsplan

Kanzlerin Merkel sprach bei der Fraktionssitzung am Dienstagnachmittag von ersten Öffnungsschritten erst Anfang März. Diese Öffnungen könne es nur unter Auflagen geben. Eine rasche Öffnung würde die Gefahr bergen, "dass die Infektionszahlen ganz schnell wieder hochgehen", wurde Merkel zitiert.



Mehrere Länder drängen jedoch darauf, konkrete Aussichten auf Erleichterungen zu eröffnen. Man müsse sagen, bei welchen Zahlen was möglich sei, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) – etwa bei Sieben-Tages-Werten von 100, 50 oder 35 neuen Fällen pro 100.000 Einwohner. "Damit die Leute auch ein Ziel haben. Wir können nicht einfach immer nur verlängern."

Einige Länder legten eigene Stufenpläne vor. So beschloss Thüringen ein Konzept, wonach Friseure und Kosmetiker mit strengen Schutzauflagen bei Sieben-Tages-Werten zwischen 100 und 200 öffnen könnten. Bisher werden in diesen Konzepten jedoch noch keine Daten genannt. Allerdings kündigte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) an, dass er mit ersten Öffnungsschritten bereits im Februar rechne.

Morgen keine Einigung?



Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), aktuell Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, erwartete im Vorfeld, "dass wir uns trotz der Unsicherheiten mindestens auf einen gemeinsamen Rahmenplan einigen können, möglichst gekoppelt an Inzidenzen und der Auslastung unserer Intensivmedizin."

Niedersachsens Ministerpräsident Weil hingegen rechnete am Dienstagabend nicht mit einer Einigung auf ein bundesweit einheitliches Vorgehen: Auf eine entsprechende Frage in einem Interview der ARD-"Tagesthemen" sagte Weil: "Die Antwort wird morgen noch nicht erfolgen können, das ist jedenfalls mein Eindruck, aber sie muss dann beim nächsten Mal stattfinden."

Streitpunkt Schulen

Die Kultusministerkonferenz der Länder (KMK) beschloss bereits einstimmig, dass ab 15. Februar nach den Abschlussklassen auch untere Jahrgänge wieder zur Schule gehen sollen – "wenn die gute Entwicklung der Inzidenzwerte anhält", wie die KMK-Vorsitzende Britta Ernst (SPD) aus Brandenburg sagte.



Auch eine erste Entscheidung fiel schon: Sachsen, das im Dezember als erstes Land flächendeckende Schul- und Kitaschließungen angeordnet hatte, kündigte am Dienstag als erstes an, Grundschulen und Kitas ab kommenden Montag in eingeschränktem Betrieb zu öffnen.



Kanzlerin Merkel sagte bereits am Montag, dass Schulen und Kitas bei Lockerungen Priorität haben, sieht erste Öffnungsschritte jedoch auch in diesem Bereich erst Anfang März.

"Nationaler Impfplan" erwartet

Beim "Impfgipfel" mit Ländern, Pharmaindustrie und EU hatte die Bundesregierung in der vergangenen Woche zugesagt, der Corona-Runde am Mittwoch einen "nationalen Impfplan" vorzulegen. "Dieser soll in einem konkreten Fahrplan festlegen, wie die gemeinsame Zielsetzung, allen impfwilligen Personen in Deutschland bis zum 21. September 2021 ein Impfangebot zu machen, erreicht werden kann", hieß es im Beschlusspapier des Impfgipfels. Der Fahrplan solle zudem einen "Korridor" der erwarteten Impfstofflieferungen vorgeben, damit die Länder ihre Impfkampagnen besser planen können.

Am Mittwochvormittag kommen zunächst die Länderchefs zu abschließenden Beratungen zusammen. Um 14 Uhr soll dann die Schaltkonferenz mit Angela Merkel beginnen. Anschließend ist eine Pressekonferenz von Merkel, Müller und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder angekündigt.