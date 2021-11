Corona-Fälle häufen sich

Was Sie über die neue Omikron-Variante wissen sollten

27.11.2021, 18:27 Uhr | dpa, t-online

Virus an Bord: So gelangt die potenziell gefährliche Corona-Variante derzeit nach Europa. (Quelle: Reuters)

Eine neue Corona-Variante beunruhigt Politiker und Experten. Die Mutante ist nun auch in Deutschland abgekommen – und das mitten in der vierten Welle. Über Omikron ist allerdings noch wenig bekannt. Ein Überblick.

Die neue Omikron-Variante besorgt Politiker weltweit. Sie ist bereits in Deutschland angekommen, erste Fälle wurden am Samstagabend bestätigt. Wie gefährlich schätzen Experten die Variante ein? Und was bedeutet das für die Impfung? Ein Überblick.

Die zuerst im südlichen Afrika nachgewiesene Omikron-Variante (B.1.1.529) könnte nach Angaben südafrikanischer Wissenschaftler wegen der ungewöhnlich vielen Mutationen noch ansteckender sein als die derzeit grassierende Delta-Variante. Sie könnte auch die Impfstoffe weniger wirksam machen. Die Variante wurde bereits in mehreren Ländern nachgewiesen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stufte Omikron bereits als "besorgniserregend" ein. Auch die EU-Gesundheitsbehörde ECDC hält das Risiko einer Ausbreitung in der EU für "hoch bis sehr hoch". Ein erster Fall wurde in Belgien festgestellt. Welche genauen Auswirkungen die Variante hat, ist aber noch unklar. Nach den Worten eines WHO-Sprechers wird es "einige Wochen" dauern, bis Wissenschaftler die Folgen verstehen können.

In München sind am Samstagabend die ersten beiden Fälle in Deutschland bestätigt worden. Die beiden Reisenden seien am 24. November mit einem Flug aus Südafrika eingetroffen, sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek. Am Samstagvormittag hatte bereits Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne) einen Omikron-Verdachtsfall in Deutschland bekannt gemacht. Bei einem Reiserückkehrer aus Südafrika wurden demnach mehrere für diese Variante typische Mutationen gefunden. Hier steht die Bestätigung allerdings noch aus. Nach Angaben des Ministeriums in Wiesbaden war die Person vollständig geimpft. Mehr dazu lesen Sie hier.

Es gibt die Befürchtung, dass die Impfungen weniger wirksam gegen die neue Variante sein könnte. Experten betonen aber, dass die Impfung auch bei Omikron die beste Option bleibe. "Alle Menschen, die sich impfen lassen, fangen nicht bei null an, wenn sie sich mit einer neuen Variante infiziert haben", sagte etwa Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI). Sie hätten auf jeden Fall schon einen gewissen Impfschutz, das sei entscheidend zu wissen.

Auch der Charite-Immunologe Leif Erik Sander zeigte sich optimistisch, dass die bisherigen Corona-Impfstoffe auch gegen die Omikron-Variante wirken. Zwar könne man dies noch nicht abschließend sagen, weil dies noch erforscht werden müsse. Aber er sei optimistisch, dass man bei dieser Variante "nicht bei Null" anfangen müsse. Das Level an Immunität könne durch die Booster-Impfungen generell noch einmal sehr stark angehoben werden – was auch gegen Varianten helfe.

Die Forscher der Wissenschaftsakademie Leopoldina sprachen sich wegen für umfassende Kontaktbeschränkungen ausgesprochen – auch für Geimpfte und Genesene. Neue Virusvarianten machten schnelles und konsequentes Handeln noch dringlicher, hieß es vom dem Gremium, das auch die Regierung berät. "Aufgrund der nachlassenden Immunität müssten diese Maßnahmen vorübergehend auch für Geimpfte und Genesene gelten, die in dieser Zeit eine Auffrischungsimpfung erhalten müssen."

Die Impfkampagne müsse massiv verstärkt und eine Impfpflicht stufenweise eingeführt werden, so die Forscher. Wichtig sei eine rasch eingeführte berufsbezogene Impfpflicht für Ärzte, Pflegekräfte und medizinische Fachberufe.Mehr dazu lesen Sie hier.

Die Leopoldina-Forscher erhielten für ihre Forderung auch aus der Politik Zuspruch. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bezeichnete die Empfehlung für sofortige Kontaktbeschränkungen auch für Corona-Geimpfte als "einen Warn- und Weckruf an Berlin". "Die Lage ist ernster, als die meisten glauben", sagte Söder. "Wir sollten daher die Hinweise der Leopoldina sehr ernst nehmen und rasch beraten", sagte er. Sein Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sprach sich für ein schnelles Bund-Länder-Treffen aus, auf dem über die Empfehlungen beraten werden soll.

Markus Söder: Bayerns Ministerpräsident hat die Empfehlung der Leopoldina als "einen Warn- und Weckruf an Berlin" bezeichnet. (Quelle: Sven Simon/imago images)



Auch der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) drängt auf eine schnelle Ministerpräsidentenkonferenz. Man stehe erneut vor einer "Stunde Null in der Pandemiebekämpfung", sagte er. Es brauche rasch bundeseinheitliche Maßnahmen zur Eindämmung, Engpässe bei der Bereitstellung von Impfstoff müssten mit aller Macht beseitigt werden, sagte er. "Es braucht eine Omikron-MPK mit geschäftsführender und neuer Bundesregierung – jeder Tag zählt", so Hans weiter.

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hält einen erneuten Lockdown für erforderlich. "Ich fordere den Bund auf, eine Bundesnotbremse einzusetzen", sagte die geschäftsführende Senatorin der "Berliner Morgenpost". Zugleich bat sie die Menschen in Berlin, Großveranstaltungen vor allem in Innenräumen zu meiden, um das Ansteckungsrisiko zu senken.

Wegen der Variante stuft die Bundesregierung Südafrika, Namibia, Simbabwe, Botsuana, Mosambik, Eswatini, Malawi und Lesotho ab Sonntag, 0 Uhr, als Virusvariantengebiete ein, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Freitagabend mitteilte.



Fluggesellschaften dürfen damit im Wesentlichen nur noch deutsche Staatsbürger oder in Deutschland lebende Personen von dort nach Deutschland befördern. Für Einreisende gilt eine zweiwöchige Quarantänepflicht – auch für Geimpfte und Genesene. Die deutsche Lufthansa hält die Flugverbindungen nach Südafrika vorerst aufrecht, wie ein Sprecher auf Anfrage bestätigte. "Der Flugplan wird aufrecht erhalten, die Flüge finden statt" – natürlich würden dabei die geltenden Auflagen eingehalten.