Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (2.v.l), Bundeskanzler Olaf Scholz und Michael Behrendt (r), Präsident des Übersee-Clubs.

Berlin/Hamburg (dpa) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine die internationale Ordnung in Gefahr.

Komme der russische Pr├Ąsident Wladimir Putin damit durch, dann drohe "internationale Regellosigkeit", sagte er in einer Festrede zum 100-j├Ąhrigen Bestehen des ├ťberseeclubs im Hamburger Rathaus.

Scholz will sich am Sonntag in einer Fernsehansprache an die Bev├Âlkerung wenden und dabei auch ├╝ber den Ukraine-Krieg sprechen. Seine Amtsvorg├Ąngerin Angela Merkel (CDU) hatte sich abgesehen von der traditionellen Neujahrsansprache nur selten mit Ansprachen direkt an die Bundesb├╝rger gewandt.

Am Sonntag, dem 8. Mai, wird in mehreren L├Ąndern an die bedingungslose Kapitulation der Deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg erinnert. Der Tag markiert damit auch die Befreiung Europas vom Nationalsozialismus. Im pazifischen Raum ging der Krieg noch weiter. Dort endete er erst mit der Kapitulation Japans am 2. September 1945.

"Putin wird nicht gewinnen"

Die Ansprache des Bundeskanzlers soll nach Angaben der stellvertretenden Regierungssprecherin Christiane Hoffman am Abend im Fernsehen ausgestrahlt werden. ├ťber den Plan hatte zuerst "Bild" berichtet.

Im Ersten soll die Rede um 20.20 Uhr gezeigt werden, wie der Sender auf Twitter mitteilte. Der Nachrichtensender ntv will sie bereits ab 19.00 Uhr zeigen, RTL innerhalb einer verl├Ąngerten Ausgabe seiner Nachrichtensendung "RTL Aktuell", die um 18.45 Uhr beginnt. Das ZDF k├╝ndigte die Rede in der Programm├╝bersicht auf seiner Webseite f├╝r 19.30 Uhr an.