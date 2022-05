Rede beim DGB Scholz und Steinmeier zeigen SolidaritÀt mit Ukraine Von dpa Aktualisiert am 08.05.2022 - 18:55 Uhr Lesedauer: 2 Min. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zeigt sich solidarisch mit der Ukraine. (Quelle: Britta Pedersen/dpa/Pool/dpa./dpa)

Berlin/Kiew (dpa) - Zum 77. Jahrestag des Weltkriegsendes in Europa haben sich die deutschen Staatsspitzen demonstrativ an die Seite der von Russland angegriffenen Ukraine gestellt.

BundesprĂ€sident Frank-Walter Steinmeier verurteilte den "brutalen, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg" des russischen Staatschefs Wladimir Putin erneut scharf, der einen "Epochenbruch" ausgelöst habe. "Dieser 8. Mai ist ein Tag des Krieges", sagte er in Berlin. Kanzler Olaf Scholz (SPD) nannte die UnterstĂŒtzung fĂŒr die Ukraine in einer Fernsehansprache ein "VermĂ€chtnis" des 8. Mai. BundestagsprĂ€sidentin BĂ€rbel Bas nahm am Sonntag in der Hauptstadt Kiew am Gedenken an den 8. Mai 1945 teil.

Scholz: "Nie wieder Krieg"

"Aus der katastrophalen Geschichte unseres Landes zwischen 1933 und 1945 haben wir eine zentrale Lehre gezogen", betonte Scholz laut Redetext: "Nie wieder Krieg. Nie wieder Völkermord. Nie wieder Gewaltherrschaft." In der gegenwĂ€rtigen Lage könne dies nur bedeuten: "Wir verteidigen Recht und Freiheit - an der Seite der Angegriffenen. Wir unterstĂŒtzen die Ukraine im Kampf gegen den Aggressor." Er sei zutiefst ĂŒberzeugt: "Putin wird den Krieg nicht gewinnen. Die Ukraine wird bestehen." Freiheit und Sicherheit wĂŒrden siegen, so wie sie vor 77 Jahren ĂŒber Unfreiheit, Gewalt und Diktatur triumphiert hĂ€tten.

Der Kanzler rechtfertigte zugleich die Linie der Bundesregierung bei der UnterstĂŒtzung der Ukraine. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik seien Waffen in ein Kriegsgebiet geschickt worden. "Und immer sorgfĂ€ltig abwĂ€gend auch schweres GerĂ€t. Das setzen wir fort." Scholz fĂŒgte hinzu: "Zugleich tun wir nicht einfach alles, was der eine oder die andere gerade fordert." Denn er habe in seinem Amtseid geschworen, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. "Dazu zĂ€hlt, unser Land und unsere VerbĂŒndeten vor Gefahren zu schĂŒtzen."