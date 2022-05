Als erste deutsche Ministerin seit dem Beginn des Krieges ist Annalena Baerbock in die Ukraine gereist. Am Vormittag besuchte sie Butscha und Irpin und sprach dort mit Bewohnern.

Au├čenministerin Annalena Baerbock (Gr├╝ne) hat sich bei einem Besuch in dem schwer zerst├Ârten Kiewer Vorort Irpin beeindruckt vom Mut der Ukrainer im Kampf gegen die russische Aggression gezeigt. "Sie sind ein sehr tapferes Land, und alles, was wir tun k├Ânnen ist, an Ihrer Seite zu stehen", sagte Baerbock am Dienstag. Bei den Gespr├Ąchen, die Baerbock als erstes deutsches Regierungsmitglied in der Ukraine f├╝hrte, ging es auch um die Notwendigkeit, das Land von russischen Minen zu befreien. Gro├če Teile des Gebiets um die Hauptstadt seien vermint, sagte Milit├Ąrgouverneur Olexander Pawljuk.