Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte in einer ersten Reaktion, er nehme die Medienberichte zum RĂŒckzug Schröders bei Rosneft zur Kenntnis. Er verwies darauf, dass Scholz erst am Donnerstagabend Schröder nochmals aufgefordert hatte, von seinen Posten bei russischen Staatsunternehmen zurĂŒckzutreten. "Es wĂ€re am allerbesten, Gerhard Schröder wĂŒrde seine Posten niederlegen", sagte er auf einer Pressekonferenz in den Niederlanden.