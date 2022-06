Mit Macron und Draghi Bericht: Kanzler Scholz plant Reise nach Kiew Von t-online , dpa , rtr , cck Aktualisiert am 11.06.2022 - 21:22 Uhr Lesedauer: 2 Min. Kanzler Olaf Scholz: Einem Bericht zufolge plant er eine Reise in die Ukraine. (Quelle: aal.photo/imago-images-bilder)

Offenbar steht ein Besuch von Kanzler Scholz in der Ukraine kurz bevor: Einem Bericht zufolge will der Kanzler noch in diesem Monat in das Kriegsland reisen. Begleitet wird er demnach von zwei weiteren hochrangigen Politikern.

Bundeskanzler Scholz plant offenbar eine Reise in die Ukraine. Das berichtet die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf französische und ukrainische Regierungsangaben. Demnach soll der Besuch vor dem G7-Gipfel Ende Juni stattfinden. Ein Regierungssprecher sagte indes auf Reuters-Anfrage am Samstagabend: "Das können wir nicht bestÀtigen."

Dem Bericht zufolge wird Scholz gemeinsam mit dem französischen PrĂ€sidenten Emmanuel Macron und dem italienischen MinisterprĂ€sidenten Mario Draghi in die Hauptstadt Kiew reisen. Die deutsche und französische Regierung sollen schon lĂ€nger ĂŒber einen Besuch gesprochen haben, allerdings habe Macron die Parlamentswahlen abwarten wollen. Die finden an diesem Wochenende statt, am kommenden Wochenende folgt die Stichwahl.

Als Dritten im Bunde den italienischen Regierungschef mitzunehmen, soll eine Idee aus Frankreich gewesen sein. Scholz, Macron und Draghi wollen mit ihrer Reise ein Zeichen der europÀischen Einigkeit setzen.