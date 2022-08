Die Grünen müssen viele Kompromisse eingehen: Ist das Pragmatismus oder Verrat?

Aktualisiert am 07.08.2022 - 10:16 Uhr

Aktualisiert am 07.08.2022 - 10:16 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Der Grüne Karl-Wilhelm Koch erkennt seine Partei nicht so richtig wieder. "Die Alt-Mitglieder, die vehement gegen Atomkraft waren und für Gewaltfreiheit, haben keine Mehrheit mehr." Der 69-Jährige ist nach eigenen Angaben seit den 90er Jahren Parteimitglied, nun fürchtet er um den eigentlich zum Jahresende beschlossenen Atomausstieg . "Wir sind einfach schon viel zu oft umgefallen."

Ausgerechnet das, was Koch so stört, dürfte eine der Zutaten für das grüne Erfolgsrezept sein. "Gerade für ihren pragmatischen Stil" unterstützten Neu-Wähler die Grünen, sagt der Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstituts Forsa, Manfred Güllner.

Umfragehoch trotz oder wegen Kompromissbereitschaft?

Knapp 600 Kilometer entfernt von Kochs Eifler Heimatort Mehren – in der Berliner Parteizentrale – ist man mit sich zufrieden. "Wir sehen, dass die große Mehrheit unserer Mitglieder unseren Kurs in der Regierung mit hoher Geschlossenheit mitträgt", stellt die Politische Bundesgeschäftsführerin Emily Büning fest. "Das schlägt sich auch in der Entwicklung der Mitgliederzahlen nieder, die sich weiterhin konstant auf dem Höchststand befindet." Im Februar gab es gut 125.000 Grüne. Umfassende, neue Zahlen liegen laut Partei erst wieder im kommenden Jahr vor.