Eilantrag der AfD scheitert vor dem Bundesverfassungsgericht

Eine parteinahe Stiftung soll staatliche Förderungen erhalten, fordert die AfD in einer Klage. Die Richter entschieden nun: Die Partei muss sich gedulden.

Das Bundesverfassungsgericht verhandelt am 25. Oktober darüber, ob der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung staatliche Fördergelder zustehen. Das teilten die Karlsruher Richterinnen und Richter am Freitag mit. Ein Eilantrag der AfD wurde parallel abgewiesen. Damit hatte die Partei bereits im zweiten Anlauf erreichen wollen, dass die Stiftung bis zu einer Entscheidung schon jetzt Geld bekommt. Ein erster Eilantrag war 2020 gescheitert. Die Partei sieht sich in ihrem Recht auf Chancengleichheit verletzt.