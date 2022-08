Gazprom-Tochter überwies Klimastiftung fast 200 Millionen Euro

Aktualisiert am 14.08.2022 - 12:31 Uhr

Wenn es um die Klimastiftung in Mecklenburg-Vorpommern ging, zeigte sich der Kreml-Konzern Gazprom großzügig. Das legt ein neuer Bericht nahe.

In welchem Ausmaß war die umstrittene Klimastiftung in Mecklenburg-Vorpommern vom russischen Staatskonzern Gazprom abhängig? Dazu kommen immer mehr Details ans Licht. Eine neue Veröffentlichung legt nahe: Es ist ungewöhnlich viel Geld geflossen. Einem Medienbericht der "Welt am Sonntag" zufolge hat die Tochter des russischen Staatskonzerns Gazprom, Nord Stream 2 AG, dem von der Klimastiftung eingerichteten sogenannten "wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb" insgesamt 192 Millionen Euro überwiesen. Diese Summe habe die Stiftung dem Blatt mitgeteilt, nachdem sie zuvor vom Landgericht Schwerin mehrfach verpflichtet worden war, solche Auskünfte zu erteilen.