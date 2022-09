Jetzt live: Habeck stellt Ergebnisse des AKW-Stresstests vor

Aktualisiert am 05.09.2022 - 18:21 Uhr

Aktualisiert am 05.09.2022 - 18:21 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Habeck: Zwei Atomkraftwerke sollen in Reserve gehen

Nach wochenlanger Prüfung hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) das Ergebnis des Stresstests zur Sicherheit der Energieversorgung vorgestellt. Dieser habe für den Winter zwar ergeben, dass eine Krise sehr unwahrscheinlich sei, sagte Habeck bei der Pressekonferenz in Berlin . Allerdings könnten sie auch nicht völlig ausgeschlossen werden.

Deswegen sollen zwei der drei letzten deutschen Atomkraftwerke nach dem Jahreswechsel noch als Reserve zur Verfügung stehen. Die Kraftwerke Isar 2 in Bayern und Neckarwestheim in Baden-Württemberg sollen "bis Mitte April 2023 noch zur Verfügung stehen", um einen Beitrag zum süddeutschen Stromnetz leisten zu können, sagte Habeck.

Habeck: "Wir haben eine hohe Versorgungssicherheit"

Laut seiner Darstellung bedeutet dies, dass die beiden AKW und das dritte verbliebene in Emsland wie geplant Ende des Jahres regulär vom Netz gingen. Am Atomausstieg, wie er im Atomgesetz geregelt sei, halte man somit fest. Neue Brennelemente würden in die Reaktoren nicht geladen und Mitte April 2023 sei auch für die Reserve Schluss.