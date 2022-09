Kommentar: Wie Wagenknecht die Linke zerreißt

Schneider machte deutlich, was bei ihm das Fass zum Überlaufen gebracht hat: "Zu viel" gewesen sei der Auftritt von Sahra Wagenknecht im Bundestag am vergangenen Donnerstag. Die so umstrittene wie populäre Wagenknecht durfte sich als Rednerin der Fraktion im Plenum zur Energiepolitik der Bundesregierung äußern. Sie tat das, wie erwartet, indem sie die Schuld an der Krise weniger Russland als der Bundesregierung zuschrieb – und dafür von Linken wie der AfD gleichermaßen Beifall kassierte.