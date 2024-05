Zwar wurde der nicht unumstrittene CDU-Vorsitzende Friedrich Merz erst kürzlich auf dem CDU-Parteitag mit etwa 90 Prozent Zustimmung in seinem Amt bestätigt; gleichwohl werden sowohl dem CSU-Vorsitzenden und bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder als auch dem Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalens, Hendrik Wüst, Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur nachgesagt. Auch dem Ministerpräsidenten Schleswig-Holsteins, Daniel Günther , und dem hessischen Ministerpräsidenten Boris Rhein werden Außenseiterchancen eingeräumt.

Söder hat die Nase hauchdünn vorne

Bis zum Herbst kann also noch einiges passieren. Eine exklusive Civey-Umfrage im Auftrag von t-online zeigt, wen die Bundesbürger als Kanzlerkandidaten der Union am liebsten sehen möchten. Demnach gaben 20 Prozent der Befragten an, Markus Söder als Kanzlerkandidaten der Union zu präferieren. Dicht dahinter Folgen Hendrik Wüst mit 19 Prozent der Stimmen und der CDU-Chef Merz (18 Prozent).