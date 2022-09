Kritik am Entlastungspaket | Söder: "Länder wurden noch nie so schlecht behandelt"

In den Bundesländern formiert sich heftiger Widerstand gegen das von der Ampelkoalition geplante dritte Entlastungspaket. Erste Länder drohten am Wochenende damit, im Bundesrat nicht zuzustimmen und den Vermittlungsausschuss anzurufen. "In der jetzigen Form ist das Entlastungspaket keinesfalls zustimmungsfähig", sagte Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) der "Welt am Sonntag". Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) forderte, der Bund müsse "deutlich nachbessern".