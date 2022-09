Pflegeheim: Steigende Kosten – wird die Pflege jetzt unbezahlbar?

Eine 97-Jährige sitzt in ihrem Zimmer in einem Pflegeheim (Archiv): "Was, wenn es so weiter geht?" (Quelle: Norbert SCHMIDT via www.imago-images.de)

Wenn alles gut geht. Denn Gedeck fürchtet bereits den nächsten Brief. Das Heim kündigt an, dass im nächsten Frühjahr weitere Erhöhungen möglich sind. "Was, wenn es wieder so viel ist?", fragt sie. "Was, wenn es so weiter geht?"

Entlastungen? Fehlanzeige

Diese Fragen stellt sich derzeit nicht nur Gedeck. 800.000 Menschen werden in Deutschland in Pflegeheimen betreut. Viele bekommen derzeit ähnlich bedrückende Post. Auch wenn die Preise der Heime grundsätzlich variieren, ist die Tendenz eindeutig: Die Kosten für die Heimbewohner explodieren, die ohnehin schon enorm teure Pflege könnte bald für die meisten unbezahlbar sein.

Und die wichtigste Ursache ist nicht einmal die hohe Inflation infolge des Ukraine-Krieges. Natürlich spielen die steigenden Energiekosten auch eine Rolle, aber das drastische Preisplus ist vor allem politikgemacht. Ein wesentlicher Treiber sind Regelungen, die für bessere Löhne in der Pflege sorgen sollen. Der Schritt ist überfällig, um den Job attraktiver zu machen. Denn fast überall herrscht Fachkräftemangel.

Doch die entstehenden Mehrkosten reichen die Heimbetreiber nahezu eins zu eins an die Pflegebedürftigen und ihre Familien weiter. Die wiederum lässt die Politik bisher weitgehend im Stich. Es zeichnet sich bislang nicht ab, dass das Bundesgesundheitsministerium das Problem wirklich angehen will.

Experte: "Das war mit Ansage"

"Es gibt jetzt einen großen Aufschrei: Überraschung, Überraschung, die Eigenanteile steigen – daran ist aber nichts überraschend. Das war mit Ansage", sagt Heinz Rothgang von der Universität Bremen. Er ist einer der renommiertesten Pflegeexperten Deutschlands. "Die Kostensteigerungen für die Pflegebedürftigen werden von der Regierung in Kauf genommen."

Ein Mann mit einem Betreuer in einem Pflegeheim (Archiv): "Die Kostensteigerungen werden von der Regierung in Kauf genommen", so Experte Rothgang. (Quelle: Ute Grabowsky/photothek.net via www.imago-images.de)

Einer der jüngsten Auslöser für die steigenden privaten Zahlungen ist die sogenannte Tariftreueregelung, die seit dem 1. September greift. Das Gesetz sieht vor, dass Pflegeheime, die bislang nicht nach Tarif oder nach kirchlichen Regelungen bezahlt haben, die Löhne für Pflegekräfte entsprechend anheben müssen.

"Wenn Pflegekräfte höhere Löhne bekommen – was absolut richtig ist –, wird die Pflege natürlich teurer", so Rothgang, der zu Gesundheitsökonomie und Gesundheitspolitik arbeitet. Der Fehler aber sei, dass die höheren Kosten an die Pflegebedürftigen weitergereicht werden.

Versicherung trägt nur einen Teil der Kosten