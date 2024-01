Trotz strömendem Regen kamen auch in Meißen etwa 600 Menschen zusammen, schreibt das Onlineportal "Sächsische.de" mit Berufung auf die Polizei. Die Veranstalter von "Buntes Meißen" erklärten in ihrem Aufruf: "Es ist unglaublich, dass in unserem Land – ganz in der Nähe des Ortes der Wannseekonferenz – wieder über Deportationen von Bevölkerungsgruppen schwadroniert wird."

Auslöser waren Enthüllungen des Recherchezentrums Correctiv

Am zurückliegenden Wochenende hatten sich in Deutschland nach Polizeiangaben mehr als 900.000 Menschen an entsprechenden Protesten beteiligt. Auslöser für die Proteste waren Enthüllungen des Recherchezentrums Correctiv über ein Treffen von Rechtsextremisten am 25. November, an dem einige AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion in Potsdam teilgenommen hatten.