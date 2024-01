Aktualisiert am 23.01.2024 - 15:24 Uhr

Sie "missachtet nach wie vor die freiheitliche demokratische Grundordnung und ist nach ihren Zielen und dem Verhalten ihrer Mitglieder und Anhänger auf deren Beseitigung ausgerichtet". So begründet das Bundesverfassungsgericht , dass die NPD-Nachfolgepartei "Die Heimat" nun für sechs Jahre kein Geld mehr vom Staat bekommt.

Der Generalsekretär der FDP, Bijan Djir-Sarai, sieht in der Entscheidung durchaus ein mögliches Vorbild. "Verfassungsfeinde dürfen keine staatliche Finanzierung erhalten, das ist ganz klar", sagte Djir-Sarai t-online. "In dem Sinne könnte das Urteil auch eine Blaupause für andere verfassungsfeindliche Parteien in diesem Land sein. Das würde ich begrüßen." Das Urteil unterstreiche, dass die Demokratie wehrhaft sei, sagte Djir-Sarai.