Genau so ein rechter Mitarbeiter eines AfD-Politikers soll laut Correctiv in Potsdam dabei gewesen sein. "Jeder Bundestagsabgeordnete kann einstellen, wen er möchte", sagte Chrupalla. Er habe aber mit dem Parteikollegen gesprochen: "Ich finde es nicht in Ordnung. Ich würde ihn nicht einstellen." Chrupalla warf im Gegenzug Verfassungsschützern vor, nicht offenzulegen, warum beispielsweise die AfD in Sachsen als "gesichert rechtsextremistisch" eingestuft wurde. "Bin ich es vielleicht selbst? Sitzen Sie jetzt vielleicht mit einem Rechtsextremisten hier?", fragte er in die Runde.