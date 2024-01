Die Proteste gegen Rechtsextremismus und die AfD dauern an. Das spürt die Partei auch in Umfragen. Aber sie ist nicht die einzige, die an Zustimmung verliert.

Die AfD sinkt laut einer Forsa-Umfrage bundesweit auf 19 Prozent und liegt damit erstmals seit Juli 2023 bei dieser Erhebung wieder unter der 20-Prozent-Marke. Bereits bei der vorherigen Umfrage sankt die Zustimmung für die Partei. In dem am Dienstag veröffentlichten RTL/ntv-Trendbarometer fallen die FDP und Die Linke auf nur drei Prozent und würden damit den Wiedereinzug in den Bundestag verfehlen – ebenso wie die Freien Wähler und die Wagenknecht-Partei BSW, die wie in der Vorwoche ebenfalls auf drei Prozent kommen.