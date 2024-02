Wenn am kommenden Sonntag der Deutsche Bundestag gewählt würde, müssten zwei etablierte Parteien um den Einzug ins Parlament fürchten.

Laut einer neuesten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa müssen zwei etablierte Parteien um den Einzug ins deutsche Parlament fürchten. Demnach würden FDP und Linke dem kommenden Bundestag nicht mehr angehören. Das ergibt die Erhebung, die Insa in den vergangenen Tagen im Auftrag der "Bild"-Zeitung durchgeführt hat.

Während die Unionsparteien (CDU/CSU) nach wie vor mit großem Vorsprung vor den anderen Parteien an der Spitze der Wählergunst rangieren (30 Prozent), gäbe es für die regierenden Ampelparteien herbe Verluste im Vergleich zur letzten Wahl. Die Kanzlerpartei SPD käme nur noch auf 15 Prozent (2021: 25,7 Prozent), die Grünen verharrten bei 12,5 Prozent (2021: 14,8) und die Liberalen kämen nicht über die Fünfprozenthürde hinaus.

Für die FDP unter Finanzminister Christian Lindner ist der Trend besonders bitter. Erzielten die Freien Demokraten 2021 noch ein Ergebnis von 11,5 Prozent, so würden sie derzeit mit 4,5 Prozent an der notwendigen Hürde zum Einzug ins Parlament scheitern. Ebenso die Linkspartei. Nach dem Austritt von Sahra Wagenknecht und weiterer Parteimitglieder erreichte die Linke nur noch 3,5 Prozent und verpasste damit den Einzug in den Bundestag deutlich.