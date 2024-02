Was aber hat Olaf Scholz davon, Merz zu seinem Ebenbürtigen zu machen?

Geplanter Ausraster? Auch Scholz könnte etwas davon haben

Zwei mögliche Gründe gibt es. Nummer eins: Scholz dürfte ein Interesse an einem Kanzlerkandidaten Friedrich Merz haben. In der SPD erzählen sie das schon länger. Viele sagen, dass das sogar die Hoffnung sei. Die Persönlichkeitswerte des CDU-Chefs sind nach wie vor schwach, wenn man bedenkt, wie schlecht die Ampel und der Kanzler dastehen. In einer Umfrage des ZDF-Politbarometers sprachen sich zuletzt 31 Prozent der Befragten dafür aus, dass Merz ein geeigneter Bundeskanzler wäre. 61 Prozent sagten das Gegenteil. Sowohl der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder als auch der CDU-Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, erzielten bessere Werte.

Und es könnte noch einen zweiten Grund geben: Auch Scholz kann sich nicht zu 100 Prozent sicher sein, dass er Kanzlerkandidat seiner Partei wird. Jüngst wurde in den Reihen der SPD geraunt, man müsse Scholz im Notfall auswechseln, wenn die Performance bis zur kommenden Bundestagswahl nicht besser werde.

Erste Stimmen brachten den Verteidigungsminister Boris Pistorius ins Spiel, der in den Umfragen seit Monaten beliebtester Politiker ist. In einem Interview mit dem "Rotenburger Tageblatt" sagte Parteichef Lars Klingbeil kürzlich auf die Frage, ob Olaf Scholz Kanzlerkandidat werde, nur: "Olaf Scholz ist der Kanzler, und ich bin sicher, er wird sich in diesem Jahr zurückkämpfen." Kämpfen? Zurück? Nach einem Kanzlerkandidaten-Automatismus klingt das nicht.