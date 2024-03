Das Coronavirus hielt Länder weltweit ab Anfang 2020 in Schach und die Politik in Atem. Aus der Angst vor einem Massensterben folgten in Deutschland ab März nie dagewesene Einschränkungen. Darunter: Schul- und Betriebsschließungen, Abstandsregeln, Maskenpflicht , Ausgangssperren und Zutrittsverbote für Ungeimpfte.

Nie griff die Politik härter in das Leben ihrer Bürgerinnen und Bürger ein. Nie musste sie unter Druck rascher reagieren. Und nie löste sie mehr Kritik aus, spaltete die Gesellschaft in jene, die Verständnis hatten und jene, die protestierten. Diese Spaltung hält in Teilen bis heute an – die aktuelle Diskussion nach der Veröffentlichung von Akten aus dem Robert-Koch-Institut aus der Pandemiezeit sind dafür nur ein Beleg.