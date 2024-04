Der Altkanzler und Putinfreund Gerhard Schröder feiert am Sonntag seinen 80. Geburtstag. Auch in einer neuen Dokumentation distanziert er sich nicht von dem russischen Präsidenten.

Der in der russischen Energiewirtschaft tätige Altkanzler Gerhard Schröder hat in einer neuen Dokumentation erneut den russischen Präsidenten Wladimir Putin verteidigt und seinen jüngsten Wahlsieg als rechtmäßig anerkannt. "Es gibt freie Wahlen in Russland, das kann man nicht bestreiten", sagte Schröder unter anderem in der Dokumentation "Außer Dienst? Die Gerhard Schröder Story", die in der ARD veröffentlicht wurde. Die Bundesregierung hatte Putin dagegen nach Wahl nicht gratuliert, da man die Wahl als "weder frei noch fair" anerkenne.