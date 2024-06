Wer in diesem Konflikt nicht klarmache, dass Russland den Krieg begonnen hat, verkenne jede Realität, so Kuban. "Mit ihrem Leben verteidigen die Ukrainerinnen und Ukrainer auch unsere Freiheit, denn wenn Putin erfolgreich ist, kämpfen im nächsten Krieg deutsche Soldatinnen und Soldaten an der Front."

Auch die AfD-Fraktion wird der Selenskyj-Rede womöglich fernbleiben. Nach t-online-Informationen hat der Fraktionsvorstand bereits am Dienstag eine entsprechende Empfehlung an die Abgeordneten beschlossen, die an die Landesgruppen im Bundestag weitergegeben wurde. Manch Abgeordneter allerdings wusste von dieser Empfehlung am Dienstag noch nichts. Die Fraktion verlegte am Dienstag eine Sitzung vor auf 14 Uhr, kurz vor der Selenskyj-Rede, um über das Thema zu beraten.