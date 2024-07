Zwei Tage lang hegte mancher in der AfD große Hoffnung. "Das wäre die Ideallösung", hieß es auf dem Bundesparteitag in Essen unter der Hand. "Es ist viel im Fluss", sagte der Brüsseler AfD-Delegationsleiter René Aust t-online. Und noch am Dienstagmorgen sagte der EU-Abgeordnete Marc Jongen bei einer Pressekonferenz: "Ich habe mit großer Freude das Manifest gelesen, das entspricht genau unseren Vorstellungen."

Grund für die Vorfreude war die Ankündigung des ungarischen Regierungs- und Fidesz-Chefs Viktor Orbán sowie des österreichischen FPÖ-Vorsitzenden Herbert Kickl, in Brüssel eine neue Rechtsaußen-Fraktion gründen zu wollen . Die solle "raketenmäßig" abgehen und im EU-Parlament zur größten rechtsgerichteten Fraktion werden, so die beiden Politiker.

Für die AfD, die nach dem Rauswurf aus der Fraktion "Identität und Demokratie" auf der Suche nach neuen Partnern ist, die Chance schlechthin – so sahen es zumindest viele in der Partei. Denn für eine Fraktion im EU-Parlament, an die viele Gelder sowie Personal gekoppelt sind, braucht es mindestens 23 Abgeordnete aus mindestens sieben Ländern. AfD sowie das Kickl-Orbán-Bündnis arbeiten gerade daran, diese Hürden zu nehmen. Es schien so manchem Rechten in Deutschland einleuchtend, sich zusammenzuschließen.