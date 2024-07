Machen sich Minister und Abgeordnete also womöglich sogar strafbar, wenn sie von dem Angebot der Uefa Gebrauch machen? "Ob das strafrechtlich relevant ist, hängt von mehreren Faktoren ab und müsste im Einzelfall untersucht werden", sagt Zimmermann. Klar aber sei: "Der Verdacht der Korruption ist nicht ganz fernliegend."

Strafrechtler sieht Spaß, nicht Dienst im Vordergrund

"Es liegt auf der Hand, dass die Empfänger solcher Karten nicht ins Stadion gehen, weil sie ihren Dienst ausüben, sondern weil sie Freude an der Beobachtung eines spannenden sportlichen Wettbewerbs haben", sagt er t-online. "Das zeigt sich beispielsweise auch an den Selfies und Texten, die Herr Lauterbach bei jedem Spielbesuch ins Netz twittert."

Tatsächlich ist der SPD-Gesundheitsminister bekennender Fußballfan und in der Bundesregierung einer der fleißigsten Nutzer des Uefa-Kartenkontingents. Auf Anfrage von t-online erklärt ein Sprecher seines Ministeriums, dass Lauterbach bis auf ein Vorrunden-Spiel alle Partien der deutschen Nationalelf live verfolgt habe, zudem beim Halbfinale war und auch für das Finale am Sonntag einen Besuch plant. Macht sechs EM-Spiele in Summe.