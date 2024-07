Die Grundsatzpapiere durchzieht ein national-völkisches Menschenbild, das dem Menschenbild des Grundgesetzes diametral entgegenläuft. Die einschlägigen Ausführungen der AfD sind als Ankündigung von Maßnahmen zur Durchsetzung ihrer national-völkischen Ideologie zu verstehen. Konkret wird die AfD insbesondere im Konzept für Sozialpolitik von 2020. Das in dem Konzept anfangs formulierte Bekenntnis zum Sozialstaat ist auf gegenseitige Hilfe und Solidarität "innerhalb unseres Volkes" beschränkt. Das Konzept läuft im Ergebnis darauf hinaus, Menschen, die nach den Vorstellungen der AfD nicht dem "deutschen Volk" angehören, auch deutschen Staatsangehörigen, jede staatliche materielle Unterstützung in Deutschland zu entziehen.

Die AfD definiert das nicht genau. AfD-Funktionäre aber werden deutlich, zum Beispiel, wenn sie den Begriff "Passdeutsche" verwenden. Das zeigt an: Es geht ihnen auch um Menschen, die zwar die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, also Deutsche sind – aber nicht weiß sind und aus ihrer Sicht nicht die richtige "Kultur" haben. Das kann Millionen Menschen betreffen. Menschen mit Migrationsgeschichte, ebenso Menschen, die in Deutschland geboren wurden oder deren Eltern sogar schon hier aufgewachsen sind. Björn Höcke hat das sehr deutlich gemacht.

Er strebt eine Gewaltherrschaft an, das hat er unter anderem in Dresden 2017 in einer Rede sowie in einem Gesprächsband von 2018 deutlich gemacht. Er will eine homogene Volksgemeinschaft konsequent durchsetzen. Dazu gehört es, Millionen von Menschen, auch deutsche Staatsangehörige, mit "wohltemperierter Grausamkeit" zu deportieren. All die Menschen, gegen die er sich richtet, werden ihre Heimat schließlich nicht freiwillig verlassen. Und Höcke hat auch klargemacht: Andersdenkende, innerhalb wie außerhalb der Partei, haben ebenso mit Gewalt zu rechnen. Er spricht etwa zynisch davon, dass "wir leider ein paar Volksteile verlieren" werden, und meint damit alle, die "zu schwach oder nicht willens" seien, daran mitzuwirken, die national-völkische Ideologie der AfD konsequent umzusetzen.