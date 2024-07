Spahn betonte die Notwendigkeit für die Bundesregierung , mit beiden politischen Parteien in den USA im Gespräch bleiben zu müssen. Er kritisierte dabei besonders die starke Fokussierung auf Biden durch den Kanzler als riskante Strategie. "Das ist verantwortungslos", so Spahn.

Für Trump seien persönliche Beziehungen sehr wichtig

In Umfragen liegt Biden derzeit hinter Trump, dennoch hält Scholz weiterhin zu ihm. Auf einem Europa-Gipfel in Oxford bezeichnete Scholz das Rennen als offen und warnte davor, vorschnelle Schlüsse über den Ausgang der Wahl zu ziehen. Er erinnerte dabei an die letzte Bundestagswahl, bei der viele Beobachter falsch gelegen hatten. Offenbar sieht Scholz Biden bislang nicht als politisch geschlagen an.