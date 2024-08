Insgesamt 19 Parteien streiten um den Einzug in den sächsischen Landtag. t-online erklärt, für wen es eng werden könnte und wer alles wählen darf.

Am Sonntag, dem 1. September 2024, sind rund 3,3 Millionen Sachsen aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Doch wie läuft das ab und welche Partei hat die besten Chancen, den neuen Ministerpräsidenten zu stellen? t-online liefert die wichtigsten Antworten.

Wer regiert aktuell in Sachsen?

In Sachsen regiert seit dem 20. Dezember 2019 eine Koalition aus CDU , Grünen und SPD . Ministerpräsident ist Michael Kretschmer von den Christdemokraten, sein Stellvertreter ist Wolfram Günther (Grüne), der gleichzeitig das Amt des Ministers für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft innehat. Darüber hinaus besteht die sächsische Landesregierung aus drei weiteren Ministerinnen und sieben Ministern.

Warum ist Sachsen ein Freistaat?

Die 16 Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland sind laut Grundgesetz alle gleichberechtigt. Doch es gibt drei Freistaaten: Bayern, Sachsen und Thüringen. Das heißt nicht, dass die Menschen dort freier sind als in anderen Bundesländern. Vielmehr liegt der Grund für die Bezeichnung in der Vergangenheit. Bis 1918 war Sachsen ein Königreich. Nach einer Revolution riefen Bürger die Republik aus und nannten das Land Freistaat Sachsen – sie hatten sich von der Monarchie befreit.

Wer darf wählen?

Bei der Landtagswahl dürfen alle deutschen Staatsbürger wählen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und ihren Hauptwohnsitz in Sachsen haben. Um gewählt werden zu können, muss man darüber hinaus mindestens 12 Monate lang in Sachsen gelebt haben.

Wann und wie können Menschen wählen?

Der Wahltag für die Landtagswahl in Sachsen ist der 1. September 2024. An diesem Tag können alle Wahlberechtigten in einem von ungefähr 3.500 Wahllokalen ihre Stimme abgegeben.