Stegner warnt vor US-Raketen: "Risiken sind sehr, sehr groß"

"Hart aber fair" ist zurück

Jörg Wimalasena von der "Welt" äußerte als einziger in der Runde bei "Hart aber fair" deutliche Kritik an Kamala Harris als Herausforderin Trumps. "Ich halte sie für die falsche Kandidatin", sagte der ehemalige USA-Korrespondent.

Abtreibung sei mitnichten ein Spartenthema, widersprach Stegner. "Frauen würden ins Mittelalter zurückgestoßen in den USA . Die haben übrigens die Mehrheit in den USA, die Frauen. Die werden sich das doch gar nicht gefallen lassen. Insofern hat die sehr wohl Chancen", sagte der Sozialdemokrat mit Blick auf Harris. Ähnlich sah das Röttgen: Das Trump-Lager sei vom Rückzug Joe Bidens auf dem falschen Fuß erwischt worden. "Sie wissen nicht, wie sie mit dieser Kandidatin umgehen sollen", sagte der CDU-Außenpolitiker.

Klamroth zu Trump und Harris

Ähnliches berichtete Sarah Edwards, die im Publikum mit ihrem US-amerikanischen Mann Jeremy saß. Das Paar dokumentiert auf TikTok die kulturellen Unterschiede in ihrer Beziehung. Frühere Trump-Wähler würden in diesem Jahr zum ersten Mal die Demokraten wählen, berichtete Sarah Edwards aus dem Umfeld ihrer ehemaligen Au-Pair-Gastfamilie.

"Sie ist nicht komplett furchtbar", räumte Wimalasena zwar ein. Positiv hielt er Harris zugute, dass sie sich für den in den USA kaum vorhandenen Mutterschutz einsetzen will. So müssen etwa schwangere Lehrerinnen häufig selbst ihre Vertretung bezahlen und sind gezwungen, ihre Niederkunft nach Möglichkeit in die Ferien zu legen, da sie kaum freie bezahlte Tage bekommen.