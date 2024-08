Genau. Diese Dynamik sehen wir ja leider bei vielen Muslimen, längst nicht nur im gewaltbereiten, dschihadistischen Spektrum. Das moralische Motiv, "Palästina zu befreien", funktioniert nicht nur bei Islamisten, sondern ist leider anschlussfähig in einem muslimischen Milieu der Mitte. Das hat natürlich auch viel mit der Anschlussfähigkeit von Antisemitismus in breiten muslimischen Milieus zu tun.

Wir wissen über seine Motive noch zu wenig. Er hat sich ja auch selbst noch nicht auf den IS bezogen. Reichte die Ideologie als Motivation aus? Gab es weitere Push-Faktoren, die seine Tat ausgelöst haben? Hat er traumatische Gewalterfahrungen in Syrien gemacht? Hat er in Deutschland prekär gelebt? All das kann eine Rolle spielen, wenn latente Ideologie zu konkreter Gewalt wird. Klar ist: Der IS ist noch immer brandgefährlich, auch für Deutschland.