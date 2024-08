Kurz vor der Landtagswahl in Sachsen wird Migration zu einem noch größeren Thema als ohnehin schon. Die zentrale Frage: Wer trifft dabei den richtigen Ton?

Carsten Linnemann kneift die Augen ein Stück zusammen. Er beugt sich vor, hört zu, während vor ihm ein älterer Mann den Zeigefinger hebt und redet. "Ich bin nicht rassistisch", sagt der mit Nachdruck. "Aber wir können doch nicht die ganze Welt bei uns aufnehmen."

Gespräche wie diese führt der CDU-Generalsekretär im Moment häufig. Bei Wahlkampfterminen in Sachsen und Thüringen gibt es das immer wieder. Menschen, die aufgebracht sind – und über Migration sprechen wollen. An diesem Freitag in Chemnitz. Als Linnemann auf der Bühne steht, sagt er bewusst, er wisse, dass auch die CDU hier Fehler gemacht habe. Aber, fügt er dann hinzu: "Wir machen es jetzt besser." Grenzkontrollen, Zurückweisungen, Linnemann zählt auf, was Friedrich Merz in den vergangenen Tagen gefordert hat. Während der Kanzler das Land nicht führe, sei der CDU-Chef nach vorn gegangen, habe Verantwortung übernommen.

Am Vorabend war noch ein anderer CDU-Politiker zur Unterstützung im Wahlkampf. In Leipzig ist der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst gemeinsam mit Michael Kretschmer aufgetreten. Anwesende berichten, die beiden Länder-Chefs hätten sich die Bälle nur so zugespielt. Auch über Migration sei viel geredet worden. Zu Friedrich Merz? Kein Wort.

Thema Migration überschattet auf den letzten Metern alles

Bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg spielt das Thema Migration eine zentrale Rolle. Über Wochen haben mehrere Befragungen verschiedener Institute gezeigt, dass es zu den größten Sorgen der Menschen vor Ort gehört. Nach dem brutalen Messerangriff in Solingen, bei dem ein Syrer drei Menschen tötete und acht weitere verletzte, scheint es endgültig alles andere zu überschatten.

"Solingen hat etwas mit unserer Gesellschaft gemacht", sagt Sachsens Ministerpräsident und aktueller Spitzenkandidat Michael Kretschmer t-online dazu. Die Menschen würden zu Recht erwarten, dass die Politik jetzt etwas ändere.

Für die CDU ist die Sache heikel. Einerseits will die Partei Druck machen und zeigen, dass sie anders, besser als die Ampel handeln würde. Gleichzeitig werfen viele Bürgerinnen und Bürger den Wahlkämpfern vor, dass die CDU selbst 16 Jahre regiert hat. Der Satz "Wir schaffen das", den Altkanzlerin Angela Merkel 2015 im Hinblick auf die Flüchtlingskrise gesagt hatte, hängt den Christdemokraten immer noch nach. Viele versuchen sich zwar dieser Tage von ihm zu distanzieren. Allerdings müssen sie aufpassen, dabei den richtigen Ton zu treffen, nicht zu überdrehen. Sonst, so sagen es einige in der Partei selbst, drohe allein die AfD zu profitieren.

Wie also sieht der richtige Umgang mit Solingen aus? Für die Wahl am Sonntag – aber auch darüber hinaus.

Ukraine plötzlich kein Thema mehr

Bis vor einer Woche hatte Kretschmer noch ein ganz anderes Problem im Wahlkampf: die Ukraine-Haltung seiner Partei. Denn während die CDU im Bund etwa beim Thema Waffenlieferungen bislang zu den lautesten Befürwortern gehört und hier auch regelmäßig Druck auf den Kanzler ausgeübt hat, ist die Meinung in Sachsen eine andere. Auch Kretschmer selbst äußert sich hier deutlich anders als die meisten seiner Parteikollegen. Vor einigen Monaten hatte der CDU-Ministerpräsident ein "Einfrieren" des Krieges vorgeschlagen. Zuletzt unterstrich er noch einmal die Notwendigkeit von Friedensverhandlungen mit Russland und sprach sich gegen weitere Waffenlieferungen an Kiew aus. "Wir können nicht länger Mittel für Waffen an die Ukraine in die Hand nehmen, damit diese Waffen aufgebraucht werden und nichts bringen", so Kretschmer.