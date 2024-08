Nach dem brutalen Messerangriff in Solingen setzt die Union den Kanzler und seine Koalition unter Druck, beim Thema Migration zu handeln. Scholz wird zum Getriebenen – und Merz plötzlich zum Kanzler der Reserve.

Friedrich Merz sieht durch seine runde Brille in die vielen Kameras, die ihm ins Gesicht gehalten werden. Während wild geknipst wird, wartet der CDU-Chef geduldig. Von diesem Moment soll es ruhig reichlich Belege geben.

Der Oppositionsführer hat am Dienstagnachmittag in die Bundespressekonferenz geladen. Er will über die "notwendigen Konsequenzen" sprechen, die aus dem Messerattentat in Solingen am vergangenen Freitag folgen sollen. Merz fordert nun einen konsequenten Kurswechsel in der Migrationspolitik. Abschiebungen, Aufnahmestopp – wenn dafür Gesetze geändert werden müssten, dann eben. "Es gibt kein Tabu", unterstreicht der CDU-Vorsitzende in dem Zusammenhang noch einmal.

Seit Tagen gibt er eine Vielzahl von Erklärungen dazu ab, fordert eine Kehrtwende in der Migrationspolitik und erläutert seine Pläne dazu. Das Problem dabei: Merz ist nicht Kanzler. Und die Union regiert im Bund nicht. Wozu also das alles?

Ein Deal mit Folgen: Merz fordert Scholz zur Zusammenarbeit auf

CDU und CSU wollen beim Thema Migration nun gemeinsam mit der Ampel nach Lösungen suchen. Eine ganze Reihe an Vorschlägen liegt dazu bereits auf dem Tisch. Etwa sollen Asylbewerber aus Syrien und Afghanistan abgeschoben und Neuankömmlinge nicht mehr aufgenommen werden. Außerdem fordert die Union dauerhafte Grenzkontrollen und dass Geflüchtete ihren Schutzstatus verlieren, wenn sie in ihre Heimatländer reisen.

Am Dienstagmorgen war der Oppositionsführer ins Kanzleramt gefahren, um Olaf Scholz seinen Plan zu unterbreiten und eine Zusammenarbeit vorzuschlagen. Das sei "ausdrücklich nicht die Bitte um eine Aufnahme in die Koalition", so Merz am Nachmittag. Allerdings gehe es darum, jetzt Lösungen auf den Weg zu bringen. Das würden die Menschen von Scholz und ihm so erwarten.

Und Scholz? Wirkt getrieben. Merz gibt den Ton an, er reagiert. Während der Oppositionsführer nach den gemeinsamen Gesprächen in der Bundespressekonferenz vor die Journalistinnen und Journalisten tritt, kommt aus dem Kanzleramt erst mal: nichts. Erst am Mittwoch geht Scholz auf Merz' Angebot ein und erklärt, wie die Zusammenarbeit aussehen kann.

Nutzt hier gerade einer die Chance, um zu zeigen, dass er es besser kann? Oder begibt sich die Union mit der Ampel in ein Boot, ohne zu wissen, welchen Kurs es nehmen wird?

Deutschlandpakt 2.0 – warum Merz das vermeiden will

Für Merz ist es nicht das erste Mal, dass sowohl er als auch der Kanzler über eine Zusammenarbeit sprechen. Nur: Bislang waren die Erfahrungen, die der CDU-Chef in der Hinsicht gemacht hat, kaum die besten. Vor Monaten hatte er Scholz einen Deutschlandpakt vorgeschlagen. Allerdings wollte Merz über Migration reden. Und Scholz über Bürokratieabbau. Gleich mehrfach fuhr der Oppositionsführer zu Gesprächen ins Kanzleramt.

Am Ende beschloss der Kanzler bei der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) ein Papier zur Flüchtlingspolitik mit den Ländern – und ließ Merz außen vor. Der machte anschließend kein Geheimnis daraus, dass er stinksauer war. Das Papier der MPK sei von dem, was die Union ursprünglich vorgeschlagen hatte, weit entfernt. Den Deutschlandpakt erklärte Merz für "erledigt". Scholz hatte ihn gewissermaßen bloßgestellt.

Jetzt soll der Spieß also umgedreht werden. Die Union erhöht den Druck auf Scholz maximal. Einen Deutschlandpakt 2.0? Will man in jedem Fall vermeiden. Stattdessen will Merz dieses Mal zeigen: Wenn der Kanzler nicht handelt, hilft er ihm zwar, aber zu seinen Bedingungen. Vertauschte Rollen also.

Was jetzt passieren soll: Geplante Gespräche mit Faeser