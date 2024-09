4. Linke: Im Überlebenskampf

Betroffene Gesichter bei der Linken: Die Partei könnte in Sachsen aus dem Landtag fliegen, wenn sie sich nicht gerade so durch zwei Direktmandate rettet. In Thüringen verliert mit Bodo Ramelow eines ihrer wenigen verbliebenen prominenten Mitglieder das Amt als Ministerpräsident.

Wahlanalysen werden nun folgen. Klar ist bereits: Viele Wähler hat sie an die Linken-Auskopplung BSW verloren. Das Ergebnis drückt die Linke weiter in die politische Bedeutungslosigkeit, bei der Bundestagswahl 2025 wird sie um ihr Überleben kämpfen. Viel wird sich ändern müssen, will sie das abwenden.

5. SPD, Grüne, FDP: Die Ampel macht sich überflüssig

Die SPD? Mächtig gerupft. Die Grünen? In Thüringen fliegen sie aus der Regierung in die außerparlamentarische Opposition. In Sachsen bleiben sie wohl gerade noch drin. Und hat jemand die FDP gesehen? In Sachsen waren sie schon bisher nicht im Parlament, in Thüringen sind sie jetzt auch raus.

Die drei Ampelparteien waren in Sachsen und Thüringen schon länger nicht mehr stark. Aber so schwach? Daran dürfte die ewig streitende "Übergangskoalition" (Zitat Grünen-Chef Omid Nouripour) in Berlin einen großen Anteil haben.

Für die SPD ist es ein schwerer Abend. Auch wenn sich die sächsische SPD wohl leicht verbessern konnte, sind die Zahlen für eine Kanzlerpartei eine Klatsche. Die Sozialdemokratie im Osten droht weiter zur Randnotiz zu werden. Und: Mit Olaf Scholz als Ampelchef kann die SPD offenbar keine Wahlen gewinnen. Die Parteispitze wird sich jetzt kritische Fragen stellen müssen. Warum erreicht die SPD immer weniger Menschen? Was tut sie gegen den Ampelfrust? Zumindest in einer Frage gebe es Klarheit, heißt es im Willy-Brandt-Haus: An Scholz als Kanzlerkandidat will die SPD-Spitze trotz allem festhalten.

Auch für die Grünen ist der Abend bitter. In der Regierung in Thüringen machten sie weniger mit Erfolgen und mehr mit Personalquerelen Schlagzeilen. Nun fliegen sie aus dem Landtag. In Sachsen erklärte sie der eigene Regierungschef Michael Kretschmer zum größten Gegner. Die Grünen keilten zurück ("apokalyptischer Reiter", Zitat Fraktionschefin Franziska Schubert), nur um ein paar Sätze später zu sagen, dass sie trotzdem weiter mit Kretschmer regieren wollen. Verlockend war das nicht.