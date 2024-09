FDP würde an Fünfprozenthürde scheitern

Die Union erreicht der Umfrage zufolge hingegen mit 32,5 Prozent (plus eins) den stärksten Wert seit drei Jahren, hinter ihr käme demnach die AfD (19,5 Prozent, plus 0,5). Das BSW (zehn Prozent) legt demnach um 0,5 Prozentpunkte zu. Die Linke würde mit 2,5 Prozent deutlich am Einzug in den Bundestag scheitern.