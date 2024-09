Manche meinen nun, viele Staatsmittel helfen viel, ihnen gilt die Schuldenbremse als Investitionsbremse. Das ist schlicht falsch: So waren etwa die Investitionen in den Jahren mit Schuldenbremse höher als in den Jahren ohne. Im Regierungsentwurf für 2025 sind sogar Rekordinvestitionen von 81 Milliarden Euro vorgesehen – auch gemessen am Gesamthaushalt ein Rekord. Richtig ist, dass die Schuldenbremse uns zwingt, zu entscheiden, wofür wir die begrenzten Mittel ausgeben. So spricht sich auch aus gutem Grund in Umfragen regelmäßig eine Mehrheit für die Schuldenbremse aus. Die Verfassung verlangt mit der Schuldenbremse von uns eine regelmäßige Inventur staatlichen Handelns, konsequenterweise auch bei der Außen-, Entwicklungs- und Verteidigungspolitik.