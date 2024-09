Die frühere Kulturstaatsministerin und Berliner CDU-Chefin Monika Grütters will im kommenden Jahr nicht noch einmal für den Bundestag kandidieren. Das kündigte die 62-Jährige in einem Gastbeitrag in der "Frankfurter Allgemeinen" (FAZ) an. "So hoffe ich, wieder mehr Freiheit zu gewinnen für ein Engagement in der und für die Kultur, wo und wie auch immer", so Grütters, die von 2013 bis 2021 unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Staatsministerin für Kultur und Medien war. Derzeit ist sie im Wissenschafts- und im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages aktiv.