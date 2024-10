Wir können den Kompass nicht so einstellen, wie es uns passt. Es muss klar bleiben, wo Norden ist. Sonst verirrt man sich. Aber wir wollen beide in eine bessere Richtung. Ich bin beim Grundtenor anderer Meinung als Cem Özdemir. Wir haben in den vergangenen Jahren in Europa keine lasche Politik der offenen Grenzen gemacht. Es war eine Abschottungspolitik, die sogar über rechtsstaatliche Mittel hinausgeht.

Wo sehen Sie das?

Wer auf einem Flüchtlingsboot in Seenot sitzt, der erreicht bei den Seenotrettungsleitstellen in Malta und Italien niemanden mehr. Die schicken keine Boote zum Retten. Stattdessen kommt die libysche Küstenwache, die selbst an Schlepperaktivitäten beteiligt ist, damit die Leute bloß nicht in Europa ankommen. Schutzsuchenden wird an den Außengrenzen schon lange mit systematischer Gewalt und Zurückweisung begegnet.

Das bedeutet?

Härte war das Leitmotiv der EU-Asylpolitik der letzten zehn Jahre. Die aktuelle Lage ist das Ergebnis dieser Politik. Jetzt zu versprechen, dass mehr Härte zu besseren Ergebnissen führt, ist gefährlich. Es weckt Erwartungen, die in einem Rechtsstaat unrealistisch sind oder nur von Extremisten erfüllt werden können.

Die sogenannten europarechtskonformen Zurückweisungen, die Nancy Faeser vorgeschlagen hat, sind also auch nicht sinnvoll?

Nein. Schon mit den Grenzkontrollen wird die falsche Erwartung geweckt, dass sich die Asylzahlen dadurch effektiv senken ließen. Doch selbst wenn wir die Grenzen flächendeckend kontrollieren könnten, was derzeit nicht möglich ist, sind Grenzkontrollen ja eher eine Serviceeinrichtung für Asylsuchende. Dort können sie sofort Asyl beantragen und dieses Asylgesuch muss geprüft werden.

Die Hoffnung ist aber doch auch, die Dublin-Fälle schneller loszuwerden. Also die Asylsuchenden, für die ein anderer europäischer Staat zuständig ist.

Ja, und auch dazu sind die Pläne nicht geeignet. Es ist absurd.

Warum?

Das größte Problem in Europa ist, dass wir keinen festen Verteilschlüssel haben, nach dem Migranten fair auf die Länder aufgeteilt werden. Sondern eben das Dublin-System, das nicht funktioniert. In Deutschland aber haben wir diesen festen Verteilschlüssel …

… den Königsteiner Schlüssel.

Genau. Der Faeser-Vorschlag bedeutet jetzt im Kern: Wir bauen uns ein Dublinsystem für Deutschland. An den deutschen Grenzen soll es Lager geben, wo über "Zurückweisungen" entschieden wird, und das möglichst schnell. Die Flüchtlinge werden also nicht mehr auf alle Bundesländer verteilt, sondern bleiben vor allem in Brandenburg, Sachsen und Bayern.

Der Plan ist, die Dublin-Verfahren so zu beschleunigen.