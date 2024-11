Die Umfragen zeichneten ein klares Bild, sagte Güllner der Zeitung. "Nach drei Jahren Regierung in der Ampelkoalition befinden sich die SPD und das Vertrauen zu Kanzler Olaf Scholz auf einem absoluten Tiefpunkt." Es erscheine unwahrscheinlich, dass dieses Vertrauen in den wenigen Wochen bis zur Wahl zurückgewonnen werden könnte. "Die SPD bräuchte dafür ein Wunder, doch die gibt es in der Politik selten."

Forsa-Chef: Grüne auf Kernwählerschaft zurückgefallen

Wie Scholz hätte aber auch CDU-Spitzenkandidat Friedrich Merz Probleme, die Wähler zu mobilisieren. Beide Kandidaten seien "keine echten Zugpferde", die Begeisterung auslösen könnten. "Wenn man den Unmut über die Ampel bedenkt, müsste die CDU eigentlich weit über 35 Prozent liegen, doch Merz kommt dafür einfach zu schlecht in der Bevölkerung an", sagte der Forsa-Gründer. Der Mangel an überzeugenden Alternativen könnte am Ende die AfD stärken.