Der 112 Seiten umfassende Entwurf, den die Fraktion am Dienstag beschlossen hat, liegt t-online vor. Kernpunkt ist die Einführung eines sogenannten Altersvorsorgedepots, das zuletzt auch als "Lindner-Depot" firmierte. Die Idee: Bis zu einem Anlagevolumen von 3.000 Euro pro Jahr soll der Staat für jeden investierten Euro 20 Cent dazugeben. Auf diese Weise würde der Staat Bürgern, die mit Aktien fürs Alter vorsorgen, bis zu 600 Euro im Jahr zukommen lassen. Die Erträge sollen, so sie erst im Alter genutzt werden, steuerfrei bleiben, damit der Zinseszinseffekt die größtmögliche Wirkung entfaltet. ( Mehr zu den Details der einstigen Ampel-Idee lesen Sie hier .)

"Wirksame Reform für bestmögliche Vorsorge"

Der stellvertretende Fraktionschef der Liberalen Christoph Meyer sagte t-online zu dem Gesetzentwurf, die FDP mache die private Altersvorsorge für jeden möglich – Arbeitnehmer und Selbstständige gleichermaßen. "Unsere Idee für ein Altersvorsorgedepot macht individuelles Anlegen und Investieren so einfach wie noch nie", so Meyer. Egal, ob kleinere oder größere Beträge, ob weniger oder mehr Risiko bei der Anlage: Jeder könne so agieren, wie er oder sie es möchte. "So schafft die FDP für die Bürger eine wirksame Reform und für die individuelle Zukunft bestmögliche Vorsorge – alles, was die Große Koalition von CDU/CSU und SPD missachtete."