Jörg Kukies (SPD)

Jörg Kukies hat eine lange Karriere in der Finanzwelt und im öffentlichen Dienst hinter sich. Nach Stationen bei Goldman Sachs wechselte er 2018 als Staatssekretär in das Bundesfinanzministerium unter Olaf Scholz, wo er für Finanzmarkt- und Europapolitik zuständig war. Aktuell leitet er das Finanzministerium übergangsweise, was ihn in eine prominente Position für eine dauerhafte Nachfolge bringt. Seine Expertise und Erfahrung machen ihn zu einem starken Kandidaten, doch seine enge Verbindung zu Scholz und seine Vergangenheit in der Finanzwirtschaft könnten Kritik hervorrufen – schließlich soll der Finanzminister genau diese Branche politisch regulieren.