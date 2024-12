News folgen Artikel teilen

Taleb Al-Abdulmohsen rechnete offenbar mit seinem Tod bei dem Anschlag. Bei einer AfD-Demo mit Alice Weidel zieht ein Redner einen Holocaust-Vergleich. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Attentäter von Magdeburg hinterließ offenbar Testament

19.38 Uhr: Der Todesfahrer Taleb Al-Abdulmohsen rechnete offenbar mit seinem Tod während der Tat. Im Fahrzeug entdeckten die Ermittler laut Informationen des "Spiegel" sein Testament. Darin verfügte er, dass sein gesamtes Vermögen nach seinem Tod an das Deutsche Rote Kreuz (DRK) übergehen soll. Politische Botschaften enthielt das Testament laut dem Bericht nicht.

Eine DRK-Sprecherin teilte auf Anfrage von t-online mit: "Es hat keinen Kontakt zwischen unserer Testamentspenden-Abteilung und ihm gegeben." Und weiter: "Im DRK-Bundesverband liegen keinerlei Kenntnisse zu dem Testament vor."

Zudem habe der Täter den BMW, mit dem er über den Weihnachtsmarkt raste, bereits am 11. Dezember angemietet – mehr als eine Woche vor der Tat. Am 12. Dezember gab er aus dem Hotel "Maritim" in Magdeburg ein Videointerview für einen islamfeindlichen US-Blog.

In diesem schwärmte er offenbar für den US-Milliardär und Trump-Vertrauten Elon Musk sowie den US-Verschwörungsideologen Alex Jones, heißt es in dem Bericht weiter. Al-Abdulmohsen behauptete, Deutschland lasse Islamisten aus Syrien ins Land, während es "das Leben von saudischen Ex-Muslimen zerstören wolle", schreibt der "Spiegel".

Hunderte bei Menschenkette gegen rechte Vereinnahmung

19.04 Uhr: Mit einer Menschenkette haben in Magdeburg viele Hundert Menschen an die Opfer des Anschlags erinnert und sich gegen die politische Vereinnahmung durch Rechte positioniert. Rund um den Alten Markt, wo am Freitag ein 50-Jähriger mit seinem Auto über den Weihnachtsmarkt raste, reihten sie sich auf. Zu der Aktion hatte die Initiative "Gib Hass keine Chance" aufgerufen, das Bistum Magdeburg beteiligte sich. Nach Angaben des Veranstalters kamen Tausende Menschen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Besucher kollabiert: Weidel muss Rede unterbrechen

17.35 Uhr: Alice Weidel betritt in Magdeburg die Bühne. Sie bezeichnet den Täter als einen Islamisten mit Hass auf Deutsche. Dabei deuten bisherige Hinweise darauf hin, dass es sich beim Attentäter um einen fanatischen Ex-Muslim handelt, der Deutschland für einen in seinen Augen zu freundlichen Umgang mit dem Islam bestrafen wollte. Kurz darauf muss Weidel ihre Rede unterbrechen – eine Person im Publikum ist kollabiert. Immer wieder gibt es "Abschieben"-Sprechchöre. Gegen 17.50 Uhr verlässt Weidel unter "Alice"-Sprechchören die Bühne.

Polizei konfrontierte Attentäter persönlich an seiner Arbeitsstelle

17.12 Uhr: Die Polizei hat den Täter von Magdeburg einige Wochen vor dessen Todesfahrt kontaktiert. Im September 2023 und Oktober 2024 seien sogenannte Gefährderansprachen unternommen worden, sagte Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang im Ältestenrat in Magdeburg. Das Gespräch im vergangenen Jahr sei im Polizeirevier Salzlandkreis durchgeführt worden. Das Gespräch in diesem Jahr sei auf der Arbeitsstätte erfolgt, sagte die CDU-Politikerin. Mehr dazu lesen Sie hier.

Holocaust-Vergleich bei AfD-Demo in Magdeburg

17.02 Uhr: In Magdeburg hält die AfD seit ungefähr 17 Uhr eine Demonstration angesichts des Attentats auf den Weihnachtsmarkt. Bereits nach wenigen Minuten gab es "Lügenpresse"-Rufe. Ein Redner zählte mehrere Gewalttaten der vergangenen Jahre auf und zog einen Holocaust-Vergleich: "Nie wieder ist jetzt."

Attentäter hatte sein Auto an roter Ampel abgestellt

14.56 Uhr: Die Festnahme Taleb Al-Abdulmohsens erfolgte wohl an einer roten Ampel. Landespolizeidirektor Mario Schwan erklärt nach "Bild"-Informationen vor dem Ältestenrat des Landtages, der Attentäter habe sein Auto nach seinem Anschlag gestoppt – "wegen einer Lichtsignalanlage". Al-Abdulmohsen hatte sein Auto also an einer roten Ampel abgestellt und wurde dort festgenommen.