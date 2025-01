RTL-Kandidatin legt bei Jauch Hand an

10.01.2025

Robert Habeck (Archivbild): Der Grüne Kanzlerkandidat liegt in den Umfragen vor Alice Weidel und Olaf Scholz. (Quelle: IMAGO/ESDES.Pictures, Bernd Elmenthaler/imago-images-bilder)

Die Grünen können in Umfragen an Boden gut machen und kommen auf den dritten Platz. Auch der Grünen-Kanzlerkandidat gewinnt an Beliebtheit.

44 Tage vor der Bundestagswahl landen die Grünen in einer Umfrage erstmals vor der SPD. Im "Politbarometer" des ZDF gewinnen die Grünen einen Prozentpunkt und liegen so mit 15 Prozent vor der SPD. Die verliert einen Prozentpunkt und liegt nun mit 14 Prozent nur noch auf dem vierten Platz.

Die AfD legt in den Umfragen weiter zu und kann mit 21 Prozent ihren Vorsprung auf SPD und Grüne weiter ausbauen. Die Union liegt in den Umfragen zwar weiterhin auf Platz eins, verliert aber einen Prozentpunkt und kommt auf 30 Prozent. BSW, FDP und die Linke kommen jeweils auf vier Prozent und würden damit den Einzug in den Bundestag verpassen.

Habeck und Merz gleichauf

Wie auch die Partei als Ganze verliert auch der Spitzenkandidat der Union an Zustimmung. Auf die Frage, wen man als liebsten als Bundeskanzler haben würde, gab 27 Prozent der Befragten Friedrich Merz an. Das sind zwei Prozent weniger als bei der letzten Umfrage.

Damit liegt Merz nun gleich auf mit dem Grünen-Spitzenkandidaten Robert Habeck, der zwei Prozent dazugewinnt. AfD-Kandidatin Alice Weidel verliert zwar einen Prozentpunkt, landet mit 15 Prozent dennoch vor dem amtierenden Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit 14 Prozent. 17 Prozent der Befragten geben an, nicht zu wissen, wen sie am liebsten als Bundeskanzler hätten.